De Bruyne si opera in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro tegola Napoli | i tempi i recupero
Kevin De Bruyne sarà sottoposto a un intervento chirurgico in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro. Brutta tegola per il Napoli: il centrocampista belga starà fuori almeno 3-5 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Dal Belgio scrivo che #DeBruyne comincerà la fisioterapia in Belgio prima di decidere se operarsi Non è la prima volta che il centrocampista si ritrova ad affrontare questo infortunio, ma oggi il suo ciclo al Napoli è appena cominciato e ha voglia di recuperare i - facebook.com Vai su Facebook
KEVIN - Belgio, l'azzurro De Bruyne dopo la doppietta e la vittoria col Galles: "Lavoro fatto" https://ift.tt/ixPn4yz - X Vai su X
De Bruyne si opera in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro, tegola Napoli: i tempi i recupero - Kevin De Bruyne sarà sottoposto a un intervento chirurgico in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro ... Da fanpage.it
De Bruyne si opera domani mattina in Belgio (Gazzetta) - De Bruyne: stesso infortunio di Lukaku ma lui ha scelto il percorso opposto. Secondo ilnapolista.it
Corriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne operato in Belgio: stop di 3-4 mesi per il fuoriclasse” - Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la diagnosi per Kevin De Bruyne è di quelle che fanno male più del colpo stesso. napolipiu.com scrive