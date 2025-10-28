De Bruyne si opera in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro tegola Napoli | i tempi i recupero

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne sarà sottoposto a un intervento chirurgico in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro. Brutta tegola per il Napoli: il centrocampista belga starà fuori almeno 3-5 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

de bruyne opera belgioDe Bruyne si opera in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro, tegola Napoli: i tempi i recupero - Kevin De Bruyne sarà sottoposto a un intervento chirurgico in Belgio per la rottura del bicipite femorale destro ... Da fanpage.it

de bruyne opera belgioDe Bruyne si opera domani mattina in Belgio (Gazzetta) - De Bruyne: stesso infortunio di Lukaku ma lui ha scelto il percorso opposto. Secondo ilnapolista.it

de bruyne opera belgioCorriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne operato in Belgio: stop di 3-4 mesi per il fuoriclasse” - Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la diagnosi per Kevin De Bruyne è di quelle che fanno male più del colpo stesso. napolipiu.com scrive

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Opera Belgio