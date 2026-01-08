Il Corriere dello Sport informa che la Lazio mantiene la volontà di non smantellare la rosa, con particolare attenzione a Castellanos. Nelle ultime ore, il quotidiano ha anche rivelato un retroscena di Lotito su Ratkov, offrendo un quadro aggiornato sulle strategie di mercato della società biancoceleste. Un approfondimento che evidenzia la volontà di consolidare il gruppo e pianificare con attenzione le future operazioni.

2026-01-07 22:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Lotito e il retroscena su Ratkov. “Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla, ha una struttura che lavora 365 giorni all’anno e scandaglia i giocatori in tutto il mondo – ha detto Lotito ai microfoni di ‘Dazn’ –. Siamo in grado di sapere quali sono i giocatori che ci interessano e li seguiamo passo passo. Ratkov è un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo mandato un osservatore nel match tra Bologna e Salisburgo, sappiamo tutto di lui, è velocissimo e ha una serie di caratteristiche che servivano alla Lazio”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “La Lazio non smantella. E su Castellanos…”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte punta su Ras per colpire la Lazio”

Leggi anche: Corriere dello Sport – pronta l’offerta per la Lazio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Corriere dello Sport – Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo Guendouzi a un passo dal Fenerbahce; Corriere dello Sport – è fatta con il West Ham tutte le cifre dell’affare; Corriere dello Sport – manca solo una cosa per chiudere; Corriere dello Sport – perché il giocatore potrebbe tornare a Milano.

Lo studio del Corriere dello Sport sugli stadi di Roma e Lazio. Lotito: "Compro il Flaminio" - Stadio ospita un'indagine portata avanti dal quotidiano capitolino sugli stadi in costruzione a Roma. tuttomercatoweb.com

Il Calendario ufficiale S.S. Lazio 2026 arriva in edicola solo con il Corriere dello Sport-Stadio - Lazio 2026, con immagini che raccontano volti, campo, momenti di squadra e il legame con il popolo biancoceleste. corrieredellosport.it

La Lazio presa per il Collu - L'arbitro Collu, richiamato al Var per il tocco di gomito di Pavlovic su tiro ravvicinato di Romagnoli, ha deciso dopo ... corrieredellosport.it

#viralvideo #viralshort #calcio #foot #seriea #lazio #castellanos #transfermarket 30 MLN

According to Il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini is due to meet Ryan Friedkin today in a pivotal discussion over Roma’s transfer plans. x.com

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’interesse del Galatasaray per Frattesi c'è, ma non è ancora arrivata un’offerta ufficiale L'ipotesi è prestito a 5 milioni e riscatto a 30. L’Inter valuterebbe l’operazione solo se il riscatto diventasse obbligatorio - facebook.com facebook