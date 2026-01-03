Corriere dello Sport | Conte punta su Ras per colpire la Lazio
Il Napoli si affida a Rasmus Hojlund come protagonista principale nell’attacco, con l’obiettivo di affrontare la Lazio. La strategia di Spalletti si concentra sulle qualità del giovane attaccante danese, considerato elemento chiave per la partita. La scelta di puntare su Hojlund riflette l’intento di trovare soluzioni efficaci per superare una delle rivali più agguerrite del campionato.
"> Un uomo solo al comando dell’attacco del Napoli: Rasmus Hojlund. Con Lukaku ancora fuori causa e Lorenzo Lucca alle prese con un futuro tutto da scrivere, Antonio Conte non ha alternative. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la certezza offensiva degli azzurri oggi si chiama Hojlund, capocannoniere della squadra in tutte le competizioni e, dopo Cremona, anche in campionato. Il danese ha alzato ritmo, leadership e rendimento nel momento più delicato della stagione. A Riyadh sembrava potesse aprirsi un’epoca di abbondanza nel reparto offensivo, quasi di sovraffollamento dopo la comparsa in panchina di Lukaku. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
