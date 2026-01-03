Il Napoli si affida a Rasmus Hojlund come protagonista principale nell’attacco, con l’obiettivo di affrontare la Lazio. La strategia di Spalletti si concentra sulle qualità del giovane attaccante danese, considerato elemento chiave per la partita. La scelta di puntare su Hojlund riflette l’intento di trovare soluzioni efficaci per superare una delle rivali più agguerrite del campionato.

"> Un uomo solo al comando dell’attacco del Napoli: Rasmus Hojlund. Con Lukaku ancora fuori causa e Lorenzo Lucca alle prese con un futuro tutto da scrivere, Antonio Conte non ha alternative. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la certezza offensiva degli azzurri oggi si chiama Hojlund, capocannoniere della squadra in tutte le competizioni e, dopo Cremona, anche in campionato. Il danese ha alzato ritmo, leadership e rendimento nel momento più delicato della stagione. A Riyadh sembrava potesse aprirsi un’epoca di abbondanza nel reparto offensivo, quasi di sovraffollamento dopo la comparsa in panchina di Lukaku. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte punta su Ras per colpire la Lazio”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli ha trovato il suo Ras”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay atteso al rilancio: Conte punta sul ritorno del suo uomo simbolo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hojlund trascina il Napoli con una doppietta: Cremonese ko, Conte risponde al Milan; Napoli, il ds Manna: Conte ha ragione, c'è un gap da colmare e a gennaio prendiamo una punta; Ds Napoli: “Lukaku e De Bruyne punto di domanda, vogliamo una punta! Lucca, Lang, Anguissa, Palestra, Dovbyk…”; Napoli, un anno da favola.

Napoli, Conte punta la Lazio: due in dubbio per la gara dell'Olimpico - Il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo per la prima gara dell’anno che gli azzurri giocheranno contro la Lazio nel match in programma domenica 4 gennaio ... lalaziosiamonoi.it