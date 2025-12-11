Corriere dello Sport – pronta l’offerta per la Lazio

Il Corriere dello Sport riporta l’offerta pronta per la Lazio 2025, scatenando un vivace dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La notizia ha suscitato numerosi commenti, con il presidente Lotito che ha confermato l’intenzione di non indebolire la squadra. Un tema caldo che alimenta discussioni sulla strategia e il futuro del club biancoceleste.

Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del CdS: « Non indebolisco la Lazio », fanno eco le parole di Lotito. « Va rinforzata, non basta non indebolirla », rimbombano le parole di Sarri. Ma il destino di Guendouzi e Castellanos si deciderà a gennaio. Sono appetibili in Premier, possono fruttare offerte alla Lazio. Solo proposte vantaggiose spingerebbero la società a valutarle, previo assenso del Comandante. Sarri ha chiarito bene un concetto: « Se devono arrivare giocatori che non ci migliorano, meglio non arrivino ». E' sottinteso che ogni cessione di un big deve essere rimpiazzata con un giocatore altrettanto valido.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Bailey potrebbe salutare la Roma in anticipo, già a gennaio. Per garantire nuove entrate, vedi Zirkzee, i giallorossi avrebbero infatti bisogno di liberare spazio e soprattutto alleggerire il monte ingaggi.

La prima pagina del Corriere di Bologna Sport in edicola oggi.

