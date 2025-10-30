Fermato mentre spaccia in auto In casa trovati droga e 79mila euro
Dopo il pusher 25enne arrestato lunedi dopo un inseguimento e trovato in possesso di oltre 16 grammi di cocaina, un altro spacciatore finisce nella rete dei controlli dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, che negli ultimi tempi hanno sensibilmente rafforzato, e non senza risultati tangibili, le operazioni di controllo sul territorio. Ieri, nella rete dei militari dell’arma, è finito un giovane di 23 anni, residente a Vignola, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, originata da un normale controllo alla circolazione stradale, ha permesso di sorprendere il giovane, a bordo della propria autovettura, in possesso di un ingente quantitativo di hashish, occultato all’interno di uno zaino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
