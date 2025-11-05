Fuorigrotta maxi-controlli allo stadio Maradona | denunciati 5 parcheggiatori abusivi
I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli in azione a Fuorigrotta durante la partita di Champions League. Denunciate anche tre persone per violazioni a divieti e Dacur. Maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia di Napoli-Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta, nella zona dello stadio Diego Armando Maradona, in occasione della partita di Champions League disputata nella serata di . 🔗 Leggi su 2anews.it
