Consegne sostenibili nasce la cargo e-bike di Poste Italiane Tecnologia e sicurezza al servizio della città

Poste Italiane introduce le consegne sostenibili con la nuova cargo e-bike, sviluppata in collaborazione con MoSt e partner del settore automotive. Questa soluzione mira a migliorare la mobilità urbana, garantendo efficienza e sicurezza nella consegna di posta e pacchi, nel rispetto dell’ambiente. Un passo importante verso un servizio più sostenibile e responsabile, pensato per rispondere alle esigenze delle città moderne.

Un nuovo modo green per consegnare posta e pacchi. È quanto prevede la collaborazione tra Poste Italiane e il Centro nazionale per la mobilità sostenibile MoSt in partnership tecnologica con aziende dell'automotive. Poste Italiane sta lavorando in particolare sullo sviluppo di nuovi prototipi di cargo e-bike per consegnare pacchi nei centri storici. La flotta green di Poste Italiane, la più estesa d'Europa tra quelle aziendali, comprende veicoli di nuova generazione alimentati da motori elettrici, ibridi e a combustione interna a ridotto impatto.

Le emissioni di CO 2 prodotte dalle consegne dell'ultimo miglio potranno raggiungere 24 milioni di tonnellate nel 2030 (+30% rispetto al 2020).

