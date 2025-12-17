Nasce a Lecce il Biodiversity Demo Center | la tecnologia al servizio della natura
A Santa Maria di Leuca nasce il Biodiversity Demo Center, una nuova iniziativa che unisce tecnologia e tutela ambientale. Il progetto punta a valorizzare e proteggere la ricca biodiversità del Salento, rafforzando il ruolo della regione come punto di riferimento in Italia per la conservazione della natura. Un passo importante verso un futuro sostenibile e innovativo, dove l’equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale si traduce in azioni concrete.
SANTA MARIA DI LEUCA – Il Salento si candida a diventare la capitale italiana della biodiversità. È quanto emerso dalla tavola rotonda “Biodiversità. Le sfide del territorio tra ricerca e futuro”, tenutasi a Santa Maria di Leuca, dove scienziati e istituzioni hanno svelato i dettagli del Gateway. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
