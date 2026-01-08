Poste nuovi prototipi di cargo e-bike per consegnare pacchi nei centri storici

Poste Italiane ha avviato la sperimentazione di nuovi prototipi di cargo e-bike, veicoli leggeri e ecologici destinati alle consegne nei centri storici. Questi mezzi innovativi puntano a migliorare l’efficienza del servizio di recapito di posta e pacchi, contribuendo a un sistema di consegna più sostenibile e rispettoso dell’ambiente nelle aree centrali delle città.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Poste Italiane sperimenta nuovi prototipi innovativi di veicoli leggeri e completamente green per efficientare ulteriormente il servizio di recapito di posta e pacchi. In collaborazione con il Centro nazionale per la mobilità sostenibile MoSt e in partnership tecnologica con aziende dell'automotive, Poste Italiane sta lavorando in particolare sullo sviluppo di nuovi prototipi di cargo e-bike elettrici a tre ruote. Il team di progetto, oltre a Poste Italiane, è composto da Italian Aluminium Technology, Pirelli e da ricercatori della Università degli Studi di Firenze, dell'Università degli Studi di Bergamo e del Politecnico di Milano.

