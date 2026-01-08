Confartigianato | Il 60% dei profili digitali padovani è introvabile
Secondo Confartigianato, il 60% dei profili digitali delle piccole imprese di Padova risulta difficile da individuare. Mentre l’intelligenza artificiale offre nuove opportunità, la carenza di professionisti qualificati rappresenta un ostacolo significativo. La diffusione delle tecnologie digitali richiede competenze specializzate per favorire una crescita sostenibile delle imprese locali.
L’intelligenza artificiale sta conquistando le piccole imprese padovane, ma il vero freno è la mancanza di professionisti. Secondo Confartigianato Imprese Padova, su 9.300 figure ricercate nel 2024 con competenze digitali avanzate, 5.770 risultano difficili da reperire: oltre il 60% del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
