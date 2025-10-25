Confartigianato lancia Nonni digitali incontri gratuiti per navigare e difendersi online a Chieti e Casalbordino
Incontri gratuiti per avvicinare le persone anziane al mondo delle tecnologie digitali, fornendo strumenti pratici per semplificare la vita quotidiana e rafforzare la sicurezza online. È il progetto “Nonni Digitali: navigare, comunicare e difendersi online”, promosso da ANCoS Aps Chieti e Anap. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
