Il 60% degli italiani ha visto almeno un deepfake Il 45% si fida meno dei contenuti online L’eccessiva fiducia nelle fonti digitali alimenta la diffusione dei contenuti manipolati

Il 60,5% degli italiani dichiara di aver visto almeno un deepfake, contenuto audiovisivo generato con l'intelligenza artificiale. Il dato emerge dal 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese presentato il 5 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Fiction, intrattenimento e serie tv Cosa hanno visto gli italiani ieri sera, i dati parlano chiaro. ? - facebook.com Vai su Facebook

SAFARI DI GUERRA, PREDATORI EUROPEI E ITALIANI Avrete visto la notizia: tra il 1993 e il 1995 c’era chi, durante la guerra, andava a #Sarajevo per provare il brivido di sparare e uccidere degli esseri umani. E ora la Procura di Milano ha finalmente aperto Vai su X

Gli italiani? Più poveri ma sempre connessi. Giornali a picco, tv regina - Un'Italia dal ceto medio sempre più impoverito, che ha perso la fiducia nei partiti e che ha visto polverizzato il “sogno collettivo”. msn.com scrive