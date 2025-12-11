Concorso per 65 allievi ufficiali Arma dei Carabinieri | domanda entro il 9 gennaio 2026

Il 11 dicembre 2026 il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al 208° corso dell’Accademia Militare di Modena, finalizzato alla formazione di 65 allievi ufficiali per il 2026. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 9 gennaio 2026.

Nella giornata dell'11 dicembre 2026, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell' Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'ammissione al 208° corso dell'Accademia Militare di Modena ai fini della formazione di 65 allievi ufficiali per l'anno 2026. Il bando ammette la riserva dei posti per il 30 per cento (pari a 19 posti) ai frequentatori dell'ultimo anno delle scuole militari, il 5 per cento al coniuge e ai figli dei superstiti del personale delle Forze armate (tre posti) e l'1 per cento dei concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo con livello di competenza B2 (un posto).