Concorso per 65 allievi ufficiali Arma dei Carabinieri | domanda entro il 9 gennaio 2026
Il 11 dicembre 2026 il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al 208° corso dell’Accademia Militare di Modena, finalizzato alla formazione di 65 allievi ufficiali per il 2026. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 9 gennaio 2026.
Nella giornata dell’11 dicembre 2026, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’ Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al 208° corso dell’Accademia Militare di Modena ai fini della formazione di 65 allievi ufficiali per l’anno 2026. Il bando ammette la riserva dei posti per il 30 per cento (pari a 19 posti) ai frequentatori dell’ultimo anno delle scuole militari, il 5 per cento al coniuge e ai figli dei superstiti del personale delle Forze armate (tre posti) e l’1 per cento dei concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo con livello di competenza B2 (un posto). 🔗 Leggi su Lettera43.it
A breve uscirà il concorso Allievi Marescialli dei Carabinieri........ avete intenzione di aspettare ancora prima di iniziare a prepararvi? Speriamo vivamente di no. I nostri ex allievi non lo hanno fatto, anzi....... ed oggi eccoli qui, ve ne mostriamo soltanto qualcuno. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo concorso per 531 allievi ufficiali nelle Accademie Militari - Un’opportunità che segna un percorso di vita: 531 giovani potranno entrare nelle Accademie Militari e costruire il proprio futuro in uniforme. Si legge su younipa.it
Concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali dell'Arma - Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Lo riporta ansa.it