Concorso pubblico per 1.340 funzionari | domande entro il 27 gennaio

È stato pubblicato il 31 dicembre 2025 il bando di concorso pubblico per l’assunzione di 1.340 funzionari, suddivisi su base territoriale, tramite prove e valutazione dei titoli. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 27 gennaio 2026. Questo concorso rappresenta un’opportunità per candidati in possesso dei requisiti richiesti di entrare nel settore pubblico.

È stato pubblicato il 31 dicembre 2025 il bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 1.340 unità di personale non dirigenziale, da assumere a tempo pieno e indeterminato nei ruoli di diverse Amministrazioni dello Stato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Concorso pubblico per 75 posti alla Sapienza: domande entro il 27 gennaio Leggi anche: Concorso per 3.997 assistenti in diverse Amministrazioni Pubbliche: domande entro il 27 gennaio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Concorso Unico RIPAM Laureati 2026: 1340 Posti per Funzionari ed Elevate Professionalità; CONCORSO RIPAM PER 1340 FUNZIONARI; Nuove assunzioni al MiM: nuovo bando di concorso per 1340 posti; Concorso Ripam Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri 2026: 130 posti per Funzionari ed Assistenti. Concorso Ripam per 1340 Funzionari: Bando, Domanda e tutte le informazioni utili - La selezione pubblica, su base territoriale, prevede l’assunzione a tempo indeterminato presso le Amministrazioni in Italia. ticonsiglio.com

Concorso per 1.340 funzionari in varie amministrazioni: bando 2025, requisiti e domanda - Nella giornata del 30 dicembre 2025, varie amministrazioni pubbliche e ministeri hanno pubblicato il bando di concorso pubblico per 1. msn.com

Concorso Protezione Civile per 130 Assistenti (diplomati) e Funzionari (laureati): Bando - È stato indetto il concorso per assistenti (diplomati) e funzionari (laureati) del Dipartimento della Protezione civile. ticonsiglio.com

# Concorso pubblico per il reclutamento di un contingente di n.1.800 unità di personale, a tempo - facebook.com facebook

Concorso pubblico per esami per 1 posto di ingegnere/a settore tecnico con contratto a tempo indeterminato (9a q.f.) con rapporto di lavoro a tempo pieno (38 h/sett.) Scadenza: 28 gennaio 2026 comune.bolzano.bz.it/Novita/Avvisi/… #lavoro #bolzano x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.