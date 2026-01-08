Con Athena Aps migliaia di tarantini si riappropriano di Via Mascherpa

Con Athena Aps, migliaia di tarantini hanno riscoperto e rivitalizzato Via Mascherpa durante le recenti festività natalizie. Le iniziative “Taranto in Fest” e “Epifania in Fest”, svolte nell’area ex camper, hanno rappresentato un momento di partecipazione collettiva e di valorizzazione del territorio. Questo successo testimonia l’impegno di Athena Aps nel promuovere eventi che rafforzano il senso di comunità e l’identità locale.

Tarantini Time Quotidiano È stata la vera novità di queste festività natalizie appena concluse: lo straordinario successo di "Taranto in Fest" e di "Epifania in Fest", le due manifestazioni organizzate da Athena Aps nell'ex Area camper in Via Mascherpa, un'ampia area recintata messa a disposizione dal Comune di Taranto. Abbandonata da anni e vandalizzata, questa area è stata riportata in vita dall'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Piero Bitetti con un progetto di recupero e rigenerazione urbana che ha visto in prima fila l'Assessore Francesco Cosa. Una location già apprezzata questa estate in occasione del "Taranto Beer Fest", altra manifestazione di successo organizzata da Athena Aps, di cui la "formula" è stata confermata in questa occasione.

