Con Salpiamo a New York Un’occasione nella vita per due ragazzi tarantini

Tarantini Time Quotidiano Due ragazzi in carico all’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia (USMM) di Taranto hanno vissuto una straordinaria esperienza: hanno soggiornato a New York partecipando alle attività benefiche della Fondazione internazionale “A chance in life”, nome la cui traduzione è “un’occasione nella vita”! È una delle attività del progetto “Oltremare” dell’ETS-APS “Salpiamo” che prevede esperienze di giustizia riparativa. Questa, in particolare, ha coinvolto in un’attività di scambio culturale negli U.S.A. due ragazzi in carico all’USSM di Taranto che, con l’associazione Salpiamo, stanno affrontando uno specifico programma nell’area della giustizia riparativa mediante laboratori velici ed esperienze di velaterapia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

