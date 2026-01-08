Comunicare l’arte la mission del Petrocchi

Il Petrocchi si impegna a comunicare l’arte con chiarezza e sobrietà, offrendo contenuti che valorizzano il patrimonio culturale. In continuità con questa missione, il 10 gennaio, in allegato a La Nazione, sarà distribuito gratuitamente il numero 93 di Discover Pistoia, urban magazine di Giorgio Tesi Editrice. Un’occasione per i lettori di approfondire tematiche artistiche e culturali, con un approccio rispettoso e informativo.

Passaggio di testimone da un mese all'altro, che per i lettori de La Nazione si traduce nel ritorno di un gradito omaggio: la distribuzione gratuita, con il nostro quotidiano, in edicola sabato 10 gennaio, del numero 93 dell'urban magazine Discover Pistoia edito da Giorgio Tesi Editrice. Menzione particolare alla copertina, a raffigurare una delle tante composizioni di Marino Marini, a salutare la tanto gradita mostra-evento ospite fino all'aprile prossimo nelle sale di Palazzo Fabroni, cui lo stesso direttore Giovanni Capecchi dedica l'editoriale di apertura del magazine, con un ampio racconto nelle pagine interne.

