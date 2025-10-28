Gianni Petrocchi morto l' assessore del Comune di Oriolo Romano

Viterbotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Giovanni Battista Petrocchi, per tutti semplicemente Gianni, assessore del Comune di Oriolo Romano. Aveva 74 anni ed era originario di Tolfa, in provincia di Roma. Era in carica dal 2016, dopo aver ricoperto in passato diversi ruoli amministrativi sia nel suo paese natale sia a Oriolo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

