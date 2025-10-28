Gianni Petrocchi morto l' assessore del Comune di Oriolo Romano

È morto Giovanni Battista Petrocchi, per tutti semplicemente Gianni, assessore del Comune di Oriolo Romano. Aveva 74 anni ed era originario di Tolfa, in provincia di Roma. Era in carica dal 2016, dopo aver ricoperto in passato diversi ruoli amministrativi sia nel suo paese natale sia a Oriolo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Scopri altri approfondimenti

TURISMO LETTERARIO ALLA SCUOLA DI MONTAGNA Numerosi e celebri sono stati poeti, scrittori e artisti che hanno abitato o incrociato negli ultimi secoli il territorio della Montagna Pistoiese. Policarpo Petrocchi, Tiziano Terzani, Giuseppe Lipparini, Aldo P - facebook.com Vai su Facebook

È morto l’ex assessore e avvocato Gianni Salvati. Il cordoglio - È venuto a mancare l’ex assessore e avvocato Giovanni “Gianni” Salvati. Come scrive ciociariaoggi.it