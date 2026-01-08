Cocaina al cancello e crack alla fermata del bus
Nella giornata di ieri, 7 gennaio, la Squadra mobile ha effettuato due interventi che hanno portato all’arresto di due uomini di 33 anni, sorpresi a spacciare rispettivamente cocaina al cancello e crack alla fermata del bus. Questi interventi rientrano nelle attività di contrasto alla droga svolte dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.
Nella giornata di ieri, 7 gennaio, la Squadra mobile ha portato a termine due operazioni che hanno condotto all'arresto di due uomini, entrambi trentatreenni, sorpresi a spacciare. Lo spaccio "al cancello" nell’ex area militareIl primo blitz è scattato nel pomeriggio all'esterno di una ex. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
