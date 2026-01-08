Cocaina al cancello e crack alla fermata del bus

Nella giornata di ieri, 7 gennaio, la Squadra mobile ha effettuato due interventi che hanno portato all’arresto di due uomini di 33 anni, sorpresi a spacciare rispettivamente cocaina al cancello e crack alla fermata del bus. Questi interventi rientrano nelle attività di contrasto alla droga svolte dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.