Ragazzi accerchiati aggrediti con lo spray al peperoncino e picchiati da due minorenni alla fermata del bus | denunciati un 16enne e un 17enne

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha denunciato due minorenni, rispettivamente un 17enne tunisino e un 16enne di origine tunisina, per rapina ai danni di tre coetanei.Nel tardo pomeriggio di ieri, la volante è intervenuta in  viale Mariotti per la segnalazione di una rapina. Gli agenti, giunti sul posto, si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

