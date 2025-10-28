Ragazzi accerchiati aggrediti con lo spray al peperoncino e picchiati da due minorenni alla fermata del bus | denunciati un 16enne e un 17enne

La Polizia di Stato ha denunciato due minorenni, rispettivamente un 17enne tunisino e un 16enne di origine tunisina, per rapina ai danni di tre coetanei.Nel tardo pomeriggio di ieri, la volante è intervenuta in viale Mariotti per la segnalazione di una rapina. Gli agenti, giunti sul posto, si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

