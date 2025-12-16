Ostia dalla fermata del bus alla piazza dello spaccio | sequestro di cocaina e 2 arresti

Nell'ambito di un'operazione dei Carabinieri di Roma Ostia, due uomini sono stati arrestati e oltre 4 kg di cocaina sono stati sequestrati, in un blitz che ha smantellato un traffico di droga tra la fermata del bus e la piazza dello spaccio.

Ostia, 16 dicembre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due soggetti del luogo, un 38enne con precedenti e un 21enne, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di oltre 4 kg di cocaina. Notati scendere da un mezzo pubblico a Ostia, in una delle note zone oggetto di monitoraggio da parte dell’Arma dei Carabinieri da settimane per il contrasto al traffico di droga, alla vista dei militari operanti, i due hanno cercato di liberarsi di uno zainetto dove all’interno era presente lo stupefacente suddiviso in quattro panetti. Cdn.ilfaroonline.it Ostia: fermata bus in mezzo all'incrocio costruita e subito demolita La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ostia, dalla fermata del bus alla piazza dello spaccio: sequestro di cocaina e 2 arresti - Fermati dopo essere scesi da un autobus, i due hanno tentato di disfarsi di uno zaino con quattro panetti di cocaina. ilfaroonline.it

