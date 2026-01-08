Lotito contestato in tribuna | lite con un tifoso della Lazio

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato oggetto di contestazioni da parte di alcuni tifosi mentre lasciava la tribuna d’onore dell’Olimpico dopo la partita contro la Fiorentina. L’episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando le tensioni tra la dirigenza e i supporters in un momento di discussione sulla gestione della squadra e le recenti prestazioni.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato duramente contestato mentre lasciava la tribuna d’onore dell’Olimpico al termine della sfida contro la Fiorentina. Lotito è stato apostrofato da alcuni tifosi e ha risposto innescando un confronto molto duro, prima di essere portato via dagli uomini del suo staff. La piccola folla che lo ha accerchiato ha intonato il coro “Lotito vattene” che ormai fa da colonna sonora alle partite della Lazio all’Olimpico e non solo (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it

