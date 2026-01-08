Chiesa alla Juventus | Fede spinge per il ritorno con Chiellini-Spalletti Il via libera arriva se…

Fede alla Juventus si riaccende con l’ipotesi di un ritorno di Federico Chiesa, supportato da Chiellini e Spalletti. La decisione definitiva dipende da alcuni dettagli, ma l’interesse resta vivo. La società valuta attentamente le condizioni e le opportunità per rafforzare il team, considerando anche gli aspetti tecnici e strategici. La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti sui prossimi passi.

Chiesa alla Juventus: Fede spinge per il ritorno con Chiellini-Spalletti. Quando il Liverpool può dare il via libera alla cessione del suo attaccante. Il ritorno di  Federico Chiesa  alla  Juventus  si sta trasformando nel più classico dei ritorni di fiamma, alimentato dalla velocità e dalla voglia di riscatto che hanno sempre caratterizzato la carriera dell’esterno azzurro. A 28 anni, Chiesa sente il bisogno di chiudere quel capitolo interrotto bruscamente nell’estate del 2024, quando lasciò Torino a causa delle frizioni con la precedente gestione tecnica e dirigenziale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

