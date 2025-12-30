Calciomercato Juventus pronto il grande ritorno | Ottolini spinge per il prestito di Chiesa

La Juventus si prepara a rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione, con particolare attenzione al ritorno di Federico Chiesa. Ottolini spinge per un prestito che possa valorizzare l’attaccante e rafforzare il reparto offensivo. Il calciomercato si apre a possibilità di scambi e accordi, mantenendo alta l’attenzione sui movimenti della società bianconera. Un periodo di attesa e trattative che potrebbe portare a novità importanti per il club.

Forse è vero che “certi amori non finiscono”. Un nuovo anno è alle porte e, con esso, anche una nuova sessione di calciomercato. Il 2 gennaio si darà il via ufficiale alle trattative e al deposito dei contratti. Molte squadre però non sono rimaste a guardare, siglando già i primi colpi di mercato. Anche la Juventus, che ha accolto il nuovo DS Ottolini, sta pensando a come rinforzare la squadra di Luciano Spalletti, autore di un impatto devastante da quando è sulla panchina bianconera, avendo perso soltanto il match con il Napoli. La nuova triade bianconera, composta anche da Comolli e Modesto, starebbe pensando a un gran colpo a centrocampo, oltre ovviamente a cogliere le occasioni che si presenteranno nel corso di questo mese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

