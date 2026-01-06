Chiesa ritorno alla Juventus | quando Spalletti lo paragonava a Sinner

Luciano Spalletti e Federico Chiesa si sono incontrati in passato a Coverciano, durante i primi passi di Spalletti come commissario tecnico della nazionale. Ora, il ritorno di Chiesa alla Juventus rappresenta un nuovo capitolo della loro carriera, richiamando il confronto tra il talento del calcio e la determinazione di un atleta al confine tra disciplina e passione. Un percorso che unisce le esperienze di due figure importanti nel panorama sportivo italiano.

Luciano Spalletti e Federico Chiesa si sono già sfiorati. Non in un club ma a Coverciano, nella parte iniziale della breve avventura del tecnico toscano come commissario tecnico della nazionale. E si sono piaciuti. Molto. Ecco perché l'idea del ritorno di Chiesa in Italia con la maglia della Juventus è molto più di una suggestione e può diventare un progetto di mercato. L'azzurro, che con Gattuso non ha ancora risposto ad una convocazione nonostante l'interesse del nuovo ct, al Liverpool gioca poco e non ha continuità e la Vecchia Signora ha bisogno di rinforzi in attacco. L'idea di mercato nasce da questa doppia considerazione e può svilupparsi con formule che tutelino sia l'investimento dei Reds, che lo hanno preso proprio dalla Juventus quando è finita la storia tra lui e i bianconeri, sia le esigenze di bilancio juventine legate alla necessità di spendere poco in questa finestra invernale di trattative.

