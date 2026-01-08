Chi sono i due che hanno aggredito Gianluca Pisacane

Vincenzo, 29 anni, e suo cugino, anch’egli di 29 anni, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Napoli in seguito all’aggressione ai danni di Gianluca Pisacane. Entrambi risiedono a Chiaiano e sono stati identificati come i responsabili dell’evento violento. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato all’aggressione.

Sono cugini, risiedono a Chiaiano, si chiamano entrambi Vincenzo e sono coetanei (hanno 29 anni), i due uomini fermati dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli per l'aggressione a Gianluca Pisacane.Fondamentali per le indagini, assieme alle testimonianze, le immagini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Chi sono i due che hanno aggredito Gianluca Pisacane Leggi anche: Ferimento Gianluca Pisacane, il padre: "Ci hanno aggredito. Uno ha messo la pistola vicino alle gambe di mio figlio e ha sparato" Leggi anche: Il padre di Gianluca Pisacane: “Hanno messo la pistola vicino alla gamba e sparato” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Uomo picchiato e violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga; Aurora Livoli morta a Milano, l'uomo indagato è in cella per avere aggredito un'altra donna e aveva precedenti per stupro. La 19enne controllata due volte a dicembre; Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane; Vandalismi in stazione a Dubino: sospettate due 15enni. Una ha aggredito un carabiniere. Palermo, due ubriachi aggrediscono soccorritori del 118 e carabinieri: due arresti - Ubriachi hanno aggredito i carabinieri e un soccorritore del 118 che sono intervenuti in soccorso nella circonvallazione di Caccamo. strettoweb.com

Due ubriachi aggrediscono sanitari del 118 e carabinieri, arrestati in provincia di Palermo - Sono un russo di 55 anni e un italiano di 34 anni che sono stati fermati dai carabinieri per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento ... msn.com

Ubriachi aggrediscono carabinieri e sanitari del 118: due arresti - Un cittadino russo di 55 anni e un italiano di 34 sono accusati di resistenza, violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento ... zoom24.it

Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane

SET TV. . Castiglione, il sindaco aggredito: «Sono a casa, recupero iniziato» - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.