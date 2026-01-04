Il padre di Gianluca Pisacane | Hanno messo la pistola vicino alla gamba e sparato

Il padre di Gianluca Pisacane ha raccontato l’episodio che ha coinvolto suo figlio, descrivendo come due colpi di pistola siano stati sparati vicino alla sua gamba. Un gesto grave che ha suscitato preoccupazione e richiesto immediato intervento. Questo incidente evidenzia la pericolosità di situazioni di violenza e la necessità di attenzione e tutela.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Hanno messo la pistola vicino alla gamba di mio figlio e sparato due colpi”. Andrea Pisacane parla, ai microfoni del Tg3, del ferimento di Gianluca, titolare di ‘Pisadog’, il locale dei Quartieri Spagnoli a Napoli dopo la lite avvenuta nel suo locale. Pisacane, padre dell’allenatore del Cagliari, Fabio, era con Gianluca quando, dopo la chiusura del locale, stavano tornando a piedi a casa. Secondo la ricostruzione finora emersa, prima c’era stata una discussione sfociata in uno scontro tra tre donne e una dipendente del ristopub. Gianluca Pisacane aveva fatto da paciere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il padre di Gianluca Pisacane: “Hanno messo la pistola vicino alla gamba e sparato” Leggi anche: Due colpi di pistola alla gamba del fratello dell’allenatore del Cagliari Pisacane: l’aggressione in centro a Napoli. Smentito il pestaggio al padre Leggi anche: Colpi di pistola vicino alla Casa Bianca, gravissimi due soldati della Guardia nazionale. Trump: “L'animale che ha sparato è ferito” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari; Spari al fratello di Pisacane, tecnico del Cagliari, a Napoli: cosa si sa dell'aggressione, dubbi sulla rapina; Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello di Pisacane; Feriti padre e fratello allenatore del Cagliari. Il padre di Gianluca Pisacane, 'hanno messo la pistola vicino alla gamba e sparato' - Andrea Pisacane parla, ai microfoni del Tg3, del ferimento di Gianluca, titolare di 'Pisadog', il locale dei Quartieri Spa ... ansa.it

Quartieri Spagnoli, notte di spari: ferito il fratello di Fabio Pisacane davanti al locale di famiglia - Aggressione armata nella movida dei Quartieri Spagnoli: colpi di pistola esplosi dopo una lite in un locale. ilgazzettinovesuviano.com

Quartieri Spagnoli, caccia ai 3 banditi che hanno ferito i due Pisacane - Napoli – È caccia a tre banditi con il volto coperto che, l'altra notte, hanno aggredito e ferito Andrea e Gianluca Pisacane, rispettivamente di 67 e 27 anni, ... cronachedellacampania.it

Quando Gianluca Pisacane ha chiuso il locale accompagnato dal padre di 68 anni è stato avvicinato da tre uomini, uno dei quali ha esploso tre colpi di pistola - facebook.com facebook

