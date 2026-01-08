Cesena, Adamo chiude la valigia. Pronto un triennale a La Spezia.

Emanuele Adamo conclude la sua esperienza con la maglia del Cesena, pronto a trasferirsi allo Spezia con un contratto triennale. Dopo aver iniziato la carriera nel Monterosi e aver contribuito alla promozione in Serie B due anni fa, l’esterno si appresta a intraprendere una nuova avventura nel club ligure. La sua cessione segna la fine di un capitolo e l'inizio di una nuova sfida professionale.

E’ giunta ai titoli di coda l’avventura di Emanuele Adamo in bianconero. Tutto fatto con lo Spezia per il passaggio a titolo definitivo dell’esterno, prelevato dal Monterosi nel 2001 e protagonista due anni fa in serie C della cavalcata verso la cadetteria. Nelle casse bianconere entrerà una cifra attorno ai 400 mila euro, mentre per lui è pronto un triennale a cifre ritoccate verso l’alto rispetto a quelle percepite in Romagna. La sua partenza apre a questo punto un buco nella rosa del Cavalluccio che andrà colmato in tempi brevissimi. Quello di Adamo non era infatti un nome nella lista degli esuberi a inizio mercato, ma la società ligure, su richiesta esplicita del suo allenatore Roberto Donadoni, si è mossa prendendo accordi direttamente con il giocatore e trovando probabilmente terreno fertile nel ’mal di pancia’ derivato dal fatto che finora l’ex anche di Andria e Avellino, per scelta tecnica, non ha visto il campo con continuità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

