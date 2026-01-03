Cesena Adamo verso l’addio | va allo Spezia C’è Sernicola il Cagliari guarda a Klinsmann

Cesena si avvia a perdere Adamo, che si trasferirà allo Spezia dopo oltre tre stagioni in bianconero. Tra i protagonisti della promozione in B con Toscano e apprezzato dai tifosi, il giocatore si avvicina a un nuovo capitolo. Nel frattempo, il Cagliari monitora con interesse Klinsmann, riflettendo sulle prossime mosse di mercato.

In bianconero da tre stagioni e mezzo, tra i protagonisti del salto in B con Mimmo Toscano e anche fra i giocatori più amati in città, sta per lasciare il Cesena. Non era sul mercato Emanuele Adamo ed il club bianconero aveva già rifiutato una prima offerta dello Spezia. Nelle ultime ore, però, c’è stata una accelerata sulla trattativa. Lo Spezia che inizialmente aveva messo sul piatto un’offerta bassa – intorno ai 250mila euro – ha rilanciato a quasi il doppio. Nessuna contropartita e contratto triennale a cifre irrinunciabili per l’esterno offensivo con contratto in scadenza a giugno 2027 con il Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

