Catania capitale del pugilato | dal 16 al 26 gennaio stage internazionale

Catania sarà sede di uno stage internazionale di pugilato dal 16 al 26 gennaio. L’evento, organizzato da Fujirato, rappresenta una tappa importante nella preparazione verso l’atteso incontro del 15 febbraio. La città etnea si conferma come centro di riferimento per il pugilato, offrendo un’occasione di crescita e confronto per atleti e appassionati.

