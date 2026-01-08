Catania capitale del pugilato | dal 16 al 26 gennaio stage internazionale
Catania sarà sede di uno stage internazionale di pugilato dal 16 al 26 gennaio. L’evento, organizzato da Fujirato, rappresenta una tappa importante nella preparazione verso l’atteso incontro del 15 febbraio. La città etnea si conferma come centro di riferimento per il pugilato, offrendo un’occasione di crescita e confronto per atleti e appassionati.
Catania si prepara a vivere dieci giorni di grande pugilato. Dal 16 al 26 gennaio la città etnea ospiterà uno stage internazionale di Fujirato di altissimo livello, tappa ufficiale e strutturata del percorso di preparazione verso l’atteso evento pugilistico del 15 febbraio, in programma al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Vicenzaoro January 2026, dal 16 al 20 gennaio la community internazionale si ritrova nella capitale del gioiello
Leggi anche: Montesilvano capitale delle arti marziali con lo stage internazionale Acsi
Pacchetto Tirana dal 15-18/04/26 €240 a persona WEEKEND A TIRANA DA CATANIA Volo A/R con posto assegnato Hotel con colazione inclusa Date flessibili - Prenota Prima! Prezzi imbattibili! Parti da Catania e scopri la capitale dell’Alba - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.