Montesilvano capitale delle arti marziali con lo stage internazionale Acsi

Ilpescara.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un importante evento sportivo internazionale ospitato a Montesilvano. Nei giorni 24, 25 e 26 ottobre, il pala Dean Martin ospiterà lo Stage internazionale di arti marziali organizzato dal settore arti marziali dell’Ente di promozione sportiva Acsi. A presentare l'iniziativa il sindaco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

