Vicenzaoro January (VOJ) apre il calendario internazionale 2026 del settore orafo e dell’orologeria: l’appuntamento è a Vicenza dal 16 al 20 gennaio 2026 nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group, ormai in fase conclusiva di ampliamento. “Il nostro Jewellery Boutique Show – dichiara Matteo Farsura, a capo delle fiere orafe di IEG – è piattaforma di business, hub di innovazione, formazione e confronto per i protagonisti del settore. Abbiamo racchiuso questo ecosistema di prodotti, persone e luoghi nel nuovo claim People – Product – Places. È la linfa vitale che in oltre 70 anni di storia ha reso Vicenzaoro riferimento di eccellenza dell’industry a livello globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vicenzaoro January 2026, dal 16 al 20 gennaio la community internazionale si ritrova nella capitale del gioiello