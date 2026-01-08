Castelverde i residenti restano senza corrente per ore e bloccano la strada con i cassonetti
A Castelverde, i residenti hanno vissuto un blackout di oltre dieci ore, causando disagi significativi. Di fronte alla mancanza di energia e ai problemi persistenti, alcuni cittadini hanno deciso di manifestare, bloccando temporaneamente la strada con i cassonetti Ama. La situazione evidenzia le criticità legate alla rete elettrica e la necessità di interventi efficaci per garantire un servizio più affidabile.
I residenti di Castelverde sono rimasti senza corrente elettrica per oltre 10 ore e, esasperati, hanno deciso di protestare bloccando la strada con i cassonetti Ama, paralizzando così il traffico. La clamorosa manifestazione si è svolta nella giornata di mercoledì 7 gennaio.Nel quartiere della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Esplosioni centrano i fili elettrici: la strada resta senza corrente
Leggi anche: Maxi blackout a San Francisco: 130mila residenti senza corrente elettrica. Le strade immerse nel buio – Video
Castelverde, viabilità impossibile per i lavori stradali: residenti sul piede di guerra - La sveglia impostata sempre più in anticipo per non rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico. romatoday.it
Ciao a tutti! Cerco monolocale/bilocale urgentemente a castelverde… budget 600/650 euro. Sono una dipendente di PA, ho 33 anni e mi sono trasferita da una settimana circa.. sono disperata - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.