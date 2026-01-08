Castelverde i residenti restano senza corrente per ore e bloccano la strada con i cassonetti

Da romatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castelverde, i residenti hanno vissuto un blackout di oltre dieci ore, causando disagi significativi. Di fronte alla mancanza di energia e ai problemi persistenti, alcuni cittadini hanno deciso di manifestare, bloccando temporaneamente la strada con i cassonetti Ama. La situazione evidenzia le criticità legate alla rete elettrica e la necessità di interventi efficaci per garantire un servizio più affidabile.

I residenti di Castelverde sono rimasti senza corrente elettrica per oltre 10 ore e, esasperati, hanno deciso di protestare bloccando la strada con i cassonetti Ama, paralizzando così il traffico. La clamorosa manifestazione si è svolta nella giornata di mercoledì 7 gennaio.Nel quartiere della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

castelverde i residenti restano senza corrente per ore e bloccano la strada con i cassonetti

© Romatoday.it - Castelverde, i residenti restano senza corrente per ore e bloccano la strada con i cassonetti

Leggi anche: Esplosioni centrano i fili elettrici: la strada resta senza corrente

Leggi anche: Maxi blackout a San Francisco: 130mila residenti senza corrente elettrica. Le strade immerse nel buio – Video

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Castelverde, viabilità impossibile per i lavori stradali: residenti sul piede di guerra - La sveglia impostata sempre più in anticipo per non rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico. romatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.