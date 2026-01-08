Castelverde i residenti restano senza corrente per ore e bloccano la strada con i cassonetti

A Castelverde, i residenti hanno vissuto un blackout di oltre dieci ore, causando disagi significativi. Di fronte alla mancanza di energia e ai problemi persistenti, alcuni cittadini hanno deciso di manifestare, bloccando temporaneamente la strada con i cassonetti Ama. La situazione evidenzia le criticità legate alla rete elettrica e la necessità di interventi efficaci per garantire un servizio più affidabile.

