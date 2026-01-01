Esplosioni centrano i fili elettrici | la strada resta senza corrente

Nella notte di Capodanno, via Renato Caccioppoli a Lusciano è rimasta senza energia a causa di esplosioni che hanno danneggiato i cavi elettrici dell’Enel. L’incidente ha provocato un blackout temporaneo, lasciando la strada al buio. Le autorità stanno intervenendo per ripristinare la corrente e valutare i danni causati dagli incidenti verificatisi durante le festività.

Un'intera strada resta al buio per le esplosioni di Capodanno che danneggiano i cavi dell'Enel. E' accaduto nella notte di San Silvestro in via Renato Caccioppoli a Lusciano.L'episodio è stato segnalato da alcuni utenti nei gruppi social cittadini. Durante i festeggiamenti qualcuno ha esploso dei.

Fuochi e botti vietati per le festività di Capodanno: anche in Abruzzo sono tantissimi i sindaci dei comuni che hanno firmato apposite ordinanze per evitare incidenti e danni agli animali domestici e alla fauna selvatica. Le esplosioni potrebbero infatti generare - facebook.com facebook

