Esplosioni centrano i fili elettrici | la strada resta senza corrente

Da casertanews.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno, via Renato Caccioppoli a Lusciano è rimasta senza energia a causa di esplosioni che hanno danneggiato i cavi elettrici dell’Enel. L’incidente ha provocato un blackout temporaneo, lasciando la strada al buio. Le autorità stanno intervenendo per ripristinare la corrente e valutare i danni causati dagli incidenti verificatisi durante le festività.

Un’intera strada resta al buio per le esplosioni di Capodanno che danneggiano i cavi dell’Enel. E’ accaduto nella notte di San Silvestro in via Renato Caccioppoli a Lusciano.L’episodio è stato segnalato da alcuni utenti nei gruppi social cittadini. Durante i festeggiamenti qualcuno ha esploso dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

