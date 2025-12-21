Maxi blackout a San Francisco | 130mila residenti senza corrente elettrica Le strade immerse nel buio – Video

Un vasto blackout ha colpito San Francisco, lasciando senza corrente elettrica circa 130mila residenti. Nelle immagini diffuse dalle autorità e sui social, molte strade della città appaiono immerse nel buio, illuminate solo dai fari delle auto in transito. L’interruzione di corrente ha interessato diversi quartieri, causando disagi alla viabilità e ai servizi. In seguito alla situazione, le autorità cittadine hanno invitato la popolazione a rimanere in casa e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, in attesa del ripristino dell’elettricità. Le cause del blackout sono in fase di accertamento, mentre le squadre tecniche sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità L'articolo Maxi blackout a San Francisco: 130mila residenti senza corrente elettrica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

