Operazione antidroga a Castel San Giorgio arrestato 20enne salernitano

Un 20enne residente a Salerno è stato arrestato lo scorso 21 ottobre a Castel San Giorgio dai Carabinieri della locale Stazione con l'accusa di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, come reso noto dalla Procura di Nocera Inferiore, è scattata dopo che un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

Arrestato baby pusher dai carabinieri della stazione di Castello di Cisterna (NA). Siamo nel quartiere di edilizia popolare “Legge 219”. Ambiente conosciuto dai Carabinieri e quotidianamente al centro della lente dei controlli antidroga tra diversi arresti e den - facebook.com Vai su Facebook

Operazione antidroga a Olbia e San Teodoro, sequestrati 21 chili di cannabis - Il personale dei Carabinieri della Stazione di San Teodoro ha completato una attività antidroga nel centro costiero e a Olbia. Riporta unionesarda.it

Zen 2, operazione antidroga dei Carabinieri: cinque arresti per spaccio e resistenza - I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno eseguito un’importante operazione nel ... sicilianews24.it scrive

Operazione antidroga nei boschi di San Biagio. Bivacchi smantellati e due uomini denunciati - TERNI Accampamenti organizzati con tende da campeggio dismesse, batterie per auto utilizzate per l’alimentazione, sedie e tavolacci: è la scena che si è presentata ai carabinieri della compagnia di ... Riporta lanazione.it