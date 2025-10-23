Operazione antidroga a Castel San Giorgio arrestato 20enne salernitano

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 20enne residente a Salerno è stato arrestato lo scorso 21 ottobre a Castel San Giorgio dai Carabinieri della locale Stazione con l'accusa di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, come reso noto dalla Procura di Nocera Inferiore, è scattata dopo che un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

