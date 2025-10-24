Castel San Giorgio sanzionato un posteggiatore abusivo
Operazione congiunta della Polizia Municipale e dei Carabinieri: sanzionato un posteggiatore abusivo durante il mercato settimanale. Questa mattina, nel corso di un’operazione congiunta tra la Polizia Municipale di Castel San Giorgio e la locale Stazione dei Carabinieri, diretta dal Comandante Matteo Aliberti, è stato individuato e sanzionato un soggetto sorpreso a esercitare l’attività di posteggiatore abusivo in occasione del mercato settimanale in Piazza Nassiriya e Via Avv. Aniello Capuano. L’intervento, avvenuto intorno alle ore 8:50, è stato eseguito dal Magg. Giuseppe Contaldi e dall’ Assistente Capo Pasquale Russo, in collaborazione con il personale dell’Arma. 🔗 Leggi su Zon.it
