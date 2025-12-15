Marche Consiglio | politiche sociali e sicurezza nella seduta del 16 12

Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 16 dicembre alle ore 10 per discutere di questioni importanti come politiche sociali, sicurezza e gestione dei rifiuti, con un focus su interrogazioni e interpellanze. La seduta rappresenta un momento di confronto e approfondimento su tematiche di rilevanza per la regione.

© Lapresse.it - Marche, Consiglio: politiche sociali e sicurezza nella seduta del 16/12 Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 16 dicembre a partire dalle ore 10. Apertura dei lavori dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze in materia di politiche sociali, sicurezza e gestione dei rifiuti. In coda un pacchetto di proposte di mozione su violenza di genere e diffusione della cultura del consenso libero e consapevole. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche. L’ordine del giorno. 1) Interrogazioni: · n. 13 a iniziativa del Consigliere Rossi “Caso xxxxxx. Sottrazione internazionale di minori”; · n. Lapresse.it Marche, manifestanti Pro Pal tentano di bloccare il Consiglio regionale Marche, Consiglio: politiche sociali e sicurezza nella seduta del 16/12 - Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 16 dicembre a partire dalle ore 10. lapresse.it

Consiglio regionale delle Marche convocato martedì 16 dicembre 2025 - Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 16 dicembre a partire dalle ore 10. senigallianotizie.it

OGGI ELEGGIAMO IL NUOVO CONSIGLIO ELETTIVO DELLE MARCHE ADSI CONTE GIOVANNI #ilconteracconta #palazzodalle100finestre #senigallia #casemuseo #casedellamemoria #dimorestoriche #dimorestoricheitaliane #storiapertutti #locandadellac - facebook.com facebook