Caso AuroraKiller confessaanche abusi

Il 14 marzo, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni. Durante l’interrogatorio a San Vittore, l’uomo ha anche ammesso di aver commesso abusi sulla vittima. La giovane è stata trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano. Questa confessione rappresenta un passo importante nelle indagini e fornisce nuovi elementi sulla tragica vicenda.

14.03 Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli. L'uomo, interrogato dai Pm in carcere a San Vittore, ha anche ammesso di aver abusato della 19enne, trovata morta nel cortile di un condominio a Milano. Le ammissioni dell'uomo sono avvenute "in un quadro meramente indiziario", ha riferito il suo avvocato. Il 57enne ha detto di non essersi reso conto di averla uccisa se non il giorno dopo vedendo i servizi televisivi e ha rivelato di aver vegliato sulla ragazza "pensando fosse assopita". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Femminicidio Aurora Livoli, Velazco confessa anche gli abusi: "Non credevo fosse morta" Leggi anche: Aurora Livoli, il peruviano fermato confessa l'omicidio e gli abusi: "Non mi sono accorto"

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.