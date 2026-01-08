Femminicidio Aurora Livoli Velazco confessa anche gli abusi | Non credevo fosse morta

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni. Durante l'interrogatorio, l’uomo ha anche ammesso di aver commesso abusi nei confronti della vittima, dichiarando di non aver creduto che fosse morta. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e si inserisce nel quadro di un’indagine ancora in corso.

Ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne fermato per la morte della 19enne. L’uomo, interrogato nella mattinata di giovedì 8 gennaio nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha ammesso anche di aver abusato della. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

