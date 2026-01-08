Femminicidio Aurora Livoli Velazco confessa anche gli abusi | Non credevo fosse morta

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni. Durante l'interrogatorio, l’uomo ha anche ammesso di aver commesso abusi nei confronti della vittima, dichiarando di non aver creduto che fosse morta. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e si inserisce nel quadro di un’indagine ancora in corso.

Ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne fermato per la morte della 19enne. L’uomo, interrogato nella mattinata di giovedì 8 gennaio nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha ammesso anche di aver abusato della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Emilio Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: “Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei” Leggi anche: Femminicidio di Aurora Livoli, nel passato di Velazco altre aggressioni a donne e un provvedimento di espulsione mai eseguito Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Femminicidio Aurora Livoli, i precedenti di Velazco per violenza sessuale e le vittime afferrate per il collo; Femminicidio di Aurora Livoli, nel passato recente di Velazco altre due donne aggredite per strada; Aurora Livoli, una morte non chiamata «femminicidio». Chissà perché; Femminicidio di Aurora Livoli, nel passato di Velazco altre aggressioni a donne e un provvedimento di espulsione mai eseguito. Aurora Livoli, l'assassino Valdez Velazco ha confessato: «Ho abusato di lei, ma non mi sono accorto che fosse morta» - L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega ... ilmattino.it

Omicidio di Aurora Livoli, davanti al giudice Velazco confessa anche gli abusi - Finito nel carcere di San Vittore l'interrogatorio dell'uomo di 57 anni arrestato per la morte della 19enne, trovata nel cortile di un condominio alla periferia di Milano ... rainews.it

Omicidio Aurora Livoli, il peruviano confessa: «Ho abusato di lei, ma non pensavo di averla uccisa» - L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha anche ... unionesarda.it

FEMMINICIDIO DI AURORA LIVOLI L'INDAGATO ERA STATO GIÀ DENUNCIATO PER ALTRE AGGRESSIONI La morte della 19enne di Latina si inserirebbe in una lunga serie di episodi di violenza attribuiti al 57enne peruviano, indagato per l'omic - facebook.com facebook

Femminicidio di Aurora Livoli, indagato l’uomo del video: “Aveva già una condanna per stupro” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.