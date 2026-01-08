Aurora Livoli il peruviano fermato confessa l' omicidio e gli abusi | Non mi sono accorto

Aurora Livoli è stata vittima di un tragico episodio che ha coinvolto un uomo peruviano fermato dalle autorità. Secondo quanto riferito dal suo legale, l’uomo ha confessato l’omicidio e gli abusi, affermando di non essersi reso conto delle sue azioni. Valdez avrebbe inoltre manifestato una perdita di contatto con la realtà, credendo di aver vegliato sulla vittima mentre in realtà non era consapevole di ciò che faceva.

Secondo quanto rivelato dal legale, Valdez ha mostrato "una rottura con il senso della realtà" e ha spiegato che "pensava stesse dormendo e di aver vegliato su di lei".

Aurora Livoli strangolata e lasciata morire in cortile, Velazco confessa: "Pensavo fosse assopita, ho vegliato su di lei" - L'uomo accusato dell'uccisione della ragazza trovata cadavere nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano, ammette l'omicidio e altri abusi durante l'interrogatorio in carcere. today.it

Aurora Livoli, l'assassino in libertà per un errore: risultava incensurato. Ma era stato già fermato per stupro - Rapina aggravata, immigrazione clandestina e una condanna a cinque anni inflitta in abbreviato (scontata in gran parte ... ilmessaggero.it

L'uomo fermato confessa di aver ucciso Aurora Livoli e gli abusi. Indagato, ha detto: "Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei" #ANSA x.com

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli. L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha anche ammesso di aver abusato della diciannovenne. - facebook.com facebook

