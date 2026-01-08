Casa d' appuntamenti nel condominio | c' è la denuncia alla Questura
Recentemente, è stata presentata alla Questura di Caserta una denuncia riguardante una casa d'appuntamenti situata all’interno di un condominio in via Galilei. I fatti coinvolgono due appartamenti al piano terra, sollevando questioni sulla sicurezza e la legalità nell’edificio. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e segnalare situazioni sospette per garantire la tranquillità dei residenti.
Una casa d'appuntamenti nel condominio. E' quanto denunciato in un esposto alla Questura di Caserta. I fatti riguardano due appartamenti al piano terra di un condominio in via Galilei a Caserta.Secondo quanto riferito nell'esposto, presentato dall'amministratore condominiale nei confronti dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
