Toglie l' acqua alla vicina di casa e le conficca un coltello nello sterno | l' agguato in condominio

Avrebbe tolto l'acqua alla vicina per attenderla al piano terra e così accoltellarla. Questa la ricostruzione del tentato omicidio che si è consumato a Terzigno (Napoli) il 22 ottobre. La vittima del presunto agguato, una donna di 32 anni, è ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Today.it