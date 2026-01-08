Carrara al quinto furto il parroco chiude il Duomo

A Carrara, il parroco Don Alessandro ha deciso di chiudere il Duomo dopo il quinto furto subito. In una lettera aperta ai fedeli, ha espresso profonda tristezza e amarezza per quanto accaduto, sottolineando come la chiesa sia stata profanata. La decisione mira a riflettere sul senso di sicurezza e rispetto, evidenziando l’impatto di questi eventi sulla comunità religiosa e sul luogo di culto.

