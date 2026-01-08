Carrara al quinto furto il parroco chiude il Duomo
A Carrara, il parroco Don Alessandro ha deciso di chiudere il Duomo dopo il quinto furto subito. In una lettera aperta ai fedeli, ha espresso profonda tristezza e amarezza per quanto accaduto, sottolineando come la chiesa sia stata profanata. La decisione mira a riflettere sul senso di sicurezza e rispetto, evidenziando l’impatto di questi eventi sulla comunità religiosa e sul luogo di culto.
"La chiesa è stata profanata", la lettera aperta ddi Don Alessandro ai fedeli: "Sono sprofondato in una tristezza e amarezza totale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Carrara, il parroco chiude il Duomo per troppi furti. Don Albanesi "La nostra storia va custodita e protetta".
Leggi anche: Troppi furti: chiude il Duomo. Il parroco dice basta: "La storia va protetta"
Carrara, cinque furti in quattro mesi: il parroco chiude il Duomo – All’Epifania rubate pissidi e ostie; Cinque furti in quattro mesi, parroco chiude il Duomo di Carrara; Duomo di Carrara chiuso per «troppi furti», la scelta del parroco don Piero Albanesi: «La storia va custodita»; Chiusura del Duomo di Carrara a causa dei frequenti furti: la decisione del parroco don Piero Albanesi.
Serie di furti in Duomo, profanato il tabernacolo - CARRARA: I malviventi hanno sottratto due pissidi con le ostie consacrate. toscanamedianews.it
Cinque furti in quattro mesi, parroco chiude il Duomo di Carrara - Il Duomo di Carrara chiude dopo l’ennesimo furto con scasso, il quinto in soli quattro mesi. gonews.it
Duomo di Carrara chiuso per «troppi furti», la scelta del parroco don Piero Albanesi: «La storia va custodita» - Furti continui nel Duomo di Carrara: il parroco decide di chiudere alcuni giorni ai fedeli. msn.com
«Sono sprofondato in una tristezza e amarezza totale», scrive don Piero Albanesi, parroco del Duomo di Carrara, in una lettera ai fedeli. Perché «martedì pomeriggio, giorno dell’Epifania, il Duomo, come di consueto nei giorni di festa è rimasto aperto dopo la - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.