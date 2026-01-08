Carrara al quinto furto il parroco chiude il Duomo

A Carrara, il parroco Don Alessandro ha deciso di chiudere il Duomo dopo il quinto furto subito. In una lettera aperta ai fedeli, ha espresso profonda tristezza e amarezza per quanto accaduto, sottolineando come la chiesa sia stata profanata. La decisione mira a riflettere sul senso di sicurezza e rispetto, evidenziando l’impatto di questi eventi sulla comunità religiosa e sul luogo di culto.

"La chiesa è stata profanata", la lettera aperta ddi Don Alessandro ai fedeli: "Sono sprofondato in una tristezza e amarezza totale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

