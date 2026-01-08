Caressa rivela su Spalletti | Ora è tornato ad essere quello di prima ma appena arrivato alla Juve… 

Fabio Caressa ha condiviso un’osservazione su Luciano Spalletti, evidenziando come il tecnico sia riuscito a ritrovare la propria forma dopo il suo approdo alla Juventus. La sua analisi si concentra sul percorso di Spalletti, sottolineando il suo ritorno alle caratteristiche di sempre. Questa riflessione offre uno spunto di approfondimento sull’evoluzione professionale del mister e la sua influenza sulla squadra.

Fabio Caressa ha fatto una rivelazione importante su mister Luciano Spalletti, in particolare sul suo primo periodo alla Juventus. A Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha parlato di Luciano Spalletti e della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. I MIGLIORAMENTI DELLA JUVE – «All'inizio la Juventus giocava ogni tre giorni e non era facile, appena Luciano ha avuto un po' di spazio per poter lavorare, la Juventus adesso è una squadra che si riconosce in campo. I giocatori sanno stare in campo adesso perché Luciano ce li sa mettere e li ha messi bene.» IL RITORNO DI SPALLETTI – «Poi anche lui aveva bisogno di trovare le certezze dopo l'esperienza in nazionale, anche in conferenza lo vedevo un po' remissivo all'inizio, mentre adesso lo vede combattivo come sempre, anche lui è tornato ad essere quello di prima»

