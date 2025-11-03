Marotta su Conte | Libero di dire quello che pensa ma voglio dire una cosa Su Spalletti alla Juve…

Calcionews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta: «Spalletti ottimo alla Juve, Conte libero di dire ciò che pensa» – Le parole del dirigente nerazzurro dopo l’Assemblea di Lega L’Assemblea di Lega Serie A tenutasi a Lissone si è conclusa con la presenza dei principali dirigenti del calcio italiano, tra cui Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. All’uscita dal centro, il dirigente nerazzurro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

marotta su conte libero di dire quello che pensa ma voglio dire una cosa su spalletti alla juve8230

© Calcionews24.com - Marotta su Conte: «Libero di dire quello che pensa, ma voglio dire una cosa. Su Spalletti alla Juve…»

News recenti che potrebbero piacerti

Inter, Marotta replica a Conte: "Liberissimo di dire quelle cose. Arbitri? Non rispondo" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A ai media presenti, tra i quali noi di TMW: "Assemblea come sempre abbastanza intensa ma ... Segnala tuttonapoli.net

marotta conte libero direCalcio: Marotta, 'Conte? Se c'è rispetto può dire ciò che vuole' - Non voglio rispondere a questa cosa, non è il caso che riprenda ancora questo discorso. msn.com scrive

marotta conte libero direBeppe Marotta, è arrivata la replica alle parole di Antonio Conte - Inter e in particolare su quanto dichiarato da Antonio Conte: “Non voglio rispondere a questa cosa. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marotta Conte Libero Dire