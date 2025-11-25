Spalletti Juve Trevisani netto sul tecnico | A Torino hanno fretta di crescere ma non possiamo prendercela con chi è arrivato da un quarto d’ora

Spalletti Juve, il giornalista analizza la situazione: contratto breve e fretta di crescere, ma è ingiusto criticare chi è arrivato da un quarto d’ora. Il pareggio di Firenze ha lasciato la Juventus in una situazione di classifica ibrida e ha alimentato i primi mugugni sulla nuova gestione tecnica. Tuttavia, analizzare il momento dei bianconeri richiede equilibrio e una visione d’insieme che vada oltre il semplice risultato del campo. A intervenire nel dibattito, ospite negli studi di Sportmediaset, è stato il giornalista Riccardo Trevisani, che ha offerto una chiave di lettura interessante e protettiva nei confronti di Luciano Spalletti, sottolineando le difficoltà oggettive e contrattuali che il tecnico di Certaldo si trova ad affrontare dal suo arrivo alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve, Trevisani netto sul tecnico: «A Torino hanno fretta di crescere, ma non possiamo prendercela con chi è arrivato da un quarto d’ora»

Argomenti simili trattati di recente

