Codice rosso nella Piana | interventi lampo dei carabinieri salvano due donne dalla violenza degli ex

Reggiotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decisivo il presidio dei carabinieri nella tutela delle vittime di violenza. Solo l’intervento dei tempestivo dei militari ha salvato, ancora una volta, due donne della Piana di Gioia Tauro finite nel mirino dei loro ex compagni: un’azione rapida e tempestiva ha portato all’arresto di due uomini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

