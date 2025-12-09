Rimpatri Lampo e Hub Fantasma | L’Europa Entra Nel Caos

L’Unione Europea ha approvato nuove misure di rimpatrio rapido e l’istituzione di hub nei Paesi terzi, intensificando le politiche migratorie. Tuttavia, secondo SHOCK NEWS, queste decisioni potrebbero aver portato a un’accelerazione eccessiva, sollevando preoccupazioni sul possibile caos e sui rischi di una gestione poco equilibrata delle frontiere.

L'UE approva rimpatri accelerati e hub nei Paesi terzi.?Secondo SHOCK NEWS, però, qualcuno ha premuto troppo forte sull'acceleratore.?Parodia basata su fatti reali. L'Unione Europea ha dato il via libera ai rimpatri accelerati e alla creazione di hub nei Paesi terzi. Notizia vera. Ma secondo fonti totalmente inventate, a Bruxelles la parola "accelerati" sarebbe stata presa alla lettera. Il nuovo piano prevederebbe hub ultra-efficienti, con check-in stile aeroporto, documenti sul nastro trasportatore e un enorme countdown luminoso sopra ogni sportello. Si parla perfino di corsie preferenziali, badge smart e di una nuova app ufficiale chiamata "Rimpatrio Now", che invia notifiche tipo: "Il tuo rimpatrio è in partenza" o "Operazione completata".