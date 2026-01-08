Camila Raznovich shock | Da bambina molestata da un amico di famiglia con mio marito rapporto a distanza
Camila Raznovich si apre in un'intervista al settimanale F, condividendo un ricordo doloroso dell'infanzia: un episodio di molestia da parte di un amico di famiglia. La conduttrice parla anche della sua relazione attuale, caratterizzata da un rapporto a distanza con il marito. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero e riflessivo su esperienze personali e scelte di vita.
Camila Raznovich si racconta in una lunga intervista al settimanale F, che ha il suo passaggio più scioccante, nella rivelazione di un episodio dell'infanzia della conduttrice, un episodio vissuto nel silenzio ma che la ha, inevitabilmente segnata.Camila Raznovich shock: “Da bambina sono stata. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Camila Raznovich: “Da bambina un amico di famiglia mise le mani nelle mutandine. Non l’ho mai detto ai miei”
Leggi anche: Chi è Loric Fleury, l’attuale marito di Camila Raznovich: “Una storia d’amore inaspettata”
''Un amico di famiglia mi mise le mani nelle mutandine'': Camila Raznovich svela le molestie da bambina - ''Un amico di famiglia mi mise le mani nelle mutandine'': Camila Raznovich svela le molestie subite da bambina ... gossip.it
Camila Raznovich: «Sono stata molestata da bambina, un amico di famiglia mi mise una mano nelle mutandine, ma non lo dissi a mia mamma, perché temevo che lo avrebbe ucciso» - Intervistata dal settimanale "F", la conduttrice di "Kilimangiaro" (Rai 3) ha anche parlato del rapporto con le due figlie e di come i ragazzi di oggi vivano il sesso ... msn.com
Camila Raznovich: “Da bambina un amico di famiglia mise le mani nelle mutandine. Non l’ho mai detto ai miei” - Camila Raznovich racconta in un'intervista un momento difficile della sua infanzia, quando è stata molestata da un amico di famiglia, senza però mai ... fanpage.it
Thailandia Tra templi dorati che brillano all’alba, mercati galleggianti e isole immerse in acque turchesi, la #Thailandia è un viaggio nei contrasti armoniosi del Sud-est asiatico. Il #Kilimangiaro con Camila Raznovich torna domenica alle 16.45 su #Rai3 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.